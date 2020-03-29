Москвичка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Жительница Москвы, у которой подтвердился коронавирус, сбежала из медицинского центра в Коммунарке и спокойно уехала домой. Теперь весь подъезд на карантине.
Женщина, имя которой не разглашается, проходила лечения от коронавируса в специализированной больнице в Коммунарке. Однако по неизвестным никому причинам, в субботу 28 марта, она решила уехать домой. Пациентка легко и беспрепятственно покинула медицинский центр и добралась до своей квартиры на Профсоюзной.
После того, как "пропажа" была обнаружена медицинскими работниками, к ней домой выехал наряд полиции месте с врачами. На настойчивые звонки в дверь женщина никак не реагировала. Полицейские вызвали спасателей, чтобы снять дверь с петель. Беглянку отправили в принудительном порядке в больницу.
В подъезде дома была проведена тщательная химическая обработка, и весь подъезд посажен на карантин.
Напомним, что на сегодняшний день Москва является эпицентром коронавируса в России. Только за последние 24 часа в столице было выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ зафиксировано 1534 зараженных.
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