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Как не заразиться коронавирусом в магазине

Как не заразиться коронавирусом в магазине

Коронавирус распространяется, когда зараженный человек кашляет или чихает - вирус попадает в воздух. Если его вдыхает другой человек, то по организму распространяется инфекция. Второй способ - поверхности, на которую вирус "приземлился". Поход в магазин несет в себе риски как первого, так и второго способа заражения.

Поход по магазинам и общение с другими людьми несет в себе риск. Вот почему социальное дистанцирование, то есть сохранение дистанции не менее 2 метров, настолько важно.

По словам профессора Салли Блумфилд из "Лондонской школы гигиены и тропической медицины", магазины могут создать «идеальные условия» для передачи коронавируса. 
«Многие люди прикасаются и переставляют предметы, достают банковские карты, нажимают кнопки автомата для парковки, кнопки для оплаты через банкомат, не говоря уже о том, что быть рядом с несколькими другими людьми опасно».

Но есть способы компенсировать эти риски:
  • Мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой или с дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе до и после покупки.
  • Обращайтесь с поверхностями так, как если бы они могли быть загрязнены. Это означает, что вы не должны касаться своего лица после манипуляций с тележками, корзинами, упаковками и продуктами.
  • Используйте бесконтактные способы оплаты.
«Упакованные товары храните в течение 72 часов перед их использованием, либо протирайте пластиковые или стеклянные контейнеры с использованием отбеливателя или медицинского спирта. Неупакованные свежие продукты, к которым мог прикасаться кто угодно, тщательно вымойте под струей проточной воды и дайте высохнуть».

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Теги : коронавирус
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