Как не заразиться коронавирусом в магазине

«Многие люди прикасаются и переставляют предметы, достают банковские карты, нажимают кнопки автомата для парковки, кнопки для оплаты через банкомат, не говоря уже о том, что быть рядом с несколькими другими людьми опасно».

Мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой или с дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе до и после покупки.

Обращайтесь с поверхностями так, как если бы они могли быть загрязнены. Это означает, что вы не должны касаться своего лица после манипуляций с тележками, корзинами, упаковками и продуктами.

Используйте бесконтактные способы оплаты.

«Упакованные товары храните в течение 72 часов перед их использованием, либо протирайте пластиковые или стеклянные контейнеры с использованием отбеливателя или медицинского спирта. Неупакованные свежие продукты, к которым мог прикасаться кто угодно, тщательно вымойте под струей проточной воды и дайте высохнуть».