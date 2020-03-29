29-03-2020 21:27 - Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска29-03-2020 21:14 - В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно29-03-2020 21:13 - «Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски29-03-2020 20:17 - В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех29-03-2020 20:14 - Врач-пульмонолог прокомментировал большой процент молодых пациентов на аппаратах ИВЛ29-03-2020 20:10 - В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции29-03-2020 19:20 - Ученые назвали температуру активизации коронавируса29-03-2020 19:01 - Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест29-03-2020 18:36 - Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа29-03-2020 18:04 - Как не заразиться коронавирусом в магазине29-03-2020 17:27 - Доктор Комаровский назвал последствия эпидемии коронавируса для россиян29-03-2020 16:57 - Лучшие вирусологи Дона поедут спасать от COVID-19 Москву29-03-2020 16:29 - В Африке участились случаи жестокого насилия полицейских во время карантина из-за коронавируса29-03-2020 16:00 - В Ухане вводится строгий контроль за перемещением с использованием Big Data из-за страха завозных случаев коронавируса29-03-2020 14:51 - Жесткий карантин в Великобритании продлится «значительный» период

«Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски

медицинская маска

Готовые медицинские маски, которые рекомендуется носить для защиты от коронавируса, не всегда доступны. Можно ли их заменить самодельными? Эффективность последних оценил врач-иммунолог Михаил Костинов.

Как сообщает MedikForum.ru, ношение медицинских масок является одной из профилактических мер, используемых для защиты от заражения коронавирусом наряду с мытьем рук и применением антисептиков. Можно ли их заменить самодельными масками? Мнением на этот счет поделился врач-иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

Оценивая изделия, изготовленные вручную, врач признал, что самодельные маски нельзя сравнивать со специальными медицинскими, но это «лучше, чем ничего». Так что, если готовые недоступны, их вполне можно заменить аналогами домашнего производства из ткани или шерсти, допускает иммунолог.

Он пояснил, что менять самодельные маски нужно минимум пять раз в день (в идеале – раз в два часа), часто стирать и гладить горячим утюгом после стирки.

Также хорошей альтернативой аптечным медицинским маскам, по словам врача, могут быть строительные респираторы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно повысить защиту от коронавируса промыванием носа.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска
В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно
«Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски