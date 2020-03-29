«Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски
Готовые медицинские маски, которые рекомендуется носить для защиты от коронавируса, не всегда доступны. Можно ли их заменить самодельными? Эффективность последних оценил врач-иммунолог Михаил Костинов.
Как сообщает MedikForum.ru, ношение медицинских масок является одной из профилактических мер, используемых для защиты от заражения коронавирусом наряду с мытьем рук и применением антисептиков. Можно ли их заменить самодельными масками? Мнением на этот счет поделился врач-иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
Оценивая изделия, изготовленные вручную, врач признал, что самодельные маски нельзя сравнивать со специальными медицинскими, но это «лучше, чем ничего». Так что, если готовые недоступны, их вполне можно заменить аналогами домашнего производства из ткани или шерсти, допускает иммунолог.
Он пояснил, что менять самодельные маски нужно минимум пять раз в день (в идеале – раз в два часа), часто стирать и гладить горячим утюгом после стирки.
Также хорошей альтернативой аптечным медицинским маскам, по словам врача, могут быть строительные респираторы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно повысить защиту от коронавируса промыванием носа.
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