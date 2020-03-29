В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно
Столичные власти рассказали о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Так, больным коронавирусом москвичам будут выдавать антивирусные препараты бесплатно.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города, заболевшие COVID-19 в легкой форме, будут проходить лечение на дому под наблюдением медиков.
«По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты», - отметил градоначальник.
Мэр также добавил, что в качестве профилактических мер бесплатные антивирусные препараты будут получать также медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению коронавируса, передает агентство «Интерфакс».
Ранее наш портал «Медикфорум» сообщил, что с 30 марта в Москве вводится режим всеобщей изоляции. Власти города перечислили, в каких случаях можно будет выйти на улицу. На сегодняшний день в столице зарегистрировано 1014 заболевших.
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