29-03-2020 21:27 - Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска29-03-2020 21:14 - В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно29-03-2020 21:13 - «Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски29-03-2020 20:17 - В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех29-03-2020 20:14 - Врач-пульмонолог прокомментировал большой процент молодых пациентов на аппаратах ИВЛ29-03-2020 20:10 - В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции29-03-2020 19:20 - Ученые назвали температуру активизации коронавируса29-03-2020 19:01 - Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест29-03-2020 18:36 - Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа29-03-2020 18:04 - Как не заразиться коронавирусом в магазине29-03-2020 17:27 - Доктор Комаровский назвал последствия эпидемии коронавируса для россиян29-03-2020 16:57 - Лучшие вирусологи Дона поедут спасать от COVID-19 Москву29-03-2020 16:29 - В Африке участились случаи жестокого насилия полицейских во время карантина из-за коронавируса29-03-2020 16:00 - В Ухане вводится строгий контроль за перемещением с использованием Big Data из-за страха завозных случаев коронавируса29-03-2020 14:51 - Жесткий карантин в Великобритании продлится «значительный» период

В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно

Таблетки

Столичные власти рассказали о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Так, больным коронавирусом москвичам будут выдавать антивирусные препараты бесплатно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города, заболевшие COVID-19 в легкой форме, будут проходить лечение на дому под наблюдением медиков.

«По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты», - отметил градоначальник.


Мэр также добавил, что в качестве профилактических мер бесплатные антивирусные препараты будут получать также медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению коронавируса, передает агентство «Интерфакс».

Ранее наш портал «Медикфорум» сообщил, что с 30 марта в Москве вводится режим всеобщей изоляции. Власти города перечислили, в каких случаях можно будет выйти на улицу. На сегодняшний день в столице зарегистрировано 1014 заболевших.
Теги : коронавирус, коронавирус в России, Москва
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска
В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно
«Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски