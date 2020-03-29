Кремлевские врачи дали рекомендации, как себя вести во время пандемии
Управление делами президента разместило в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами кремлевских врачей о том, как лучше всего пережить период пандемии коронавируса в России.
Медики дали не только общие рекомендации, но и советы людям, страдающим теми или иными заболеваниями, например, диабетом или онкологическими заболеваниями.
Врач-инфекционист Ольга Ермакова рассказала о сроках и путях распространения коронавируса. Она посоветовала носить в закрытых помещениях маски, не трогать руками лицо и использовать солевые аптечные растворы для промывания носа.
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?????? Ермакова Ольга Владимировна Врач-инфекционист. Коротко о сроках, механизмах и путях заражения. Рекомендации: способы индивидуальной защиты и правила личной гигиены для профилактики заражения COVID-19. #оставайтесьдома #udprf_online #советыкремлевскихпрофи #делимсясвоимизнаниями #удпрф #udprffamily #советыпедиатровЦКБ #советыродителям #кремлевскиеврачи #советыкремлевскихврачей #кремлевскаямедицина
Главный внештатный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин дал совет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он сказал, что не нужно поддаваться панике, а следует вести нормальный образ жизни. В особенности — не нарушать порядок приема назначенных препаратов.
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?? ???? ? Главный внештатный специалист-кардиолог УДП РФ, зав. отделением кардиологии с блоком кардиореанимации ЦКБ, к.м.н. Н.В. Ломакин дает рекомендации пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями на время эпидемии коронавируса @kremlinmedicine #udprf_online #советыкремлевскихпрофи #делимсясвоимизнаниями #удпрф #udprffamily #цкб #сидите?дома
Главный внештатный специалист-эндокринолог Управления делами президента Дарья Ладыгина рекомендовала диабетикам придерживаться общих мер профилактики инфекции и режима карантина, но предложила запастись инсулином на один-два месяца. Она напомнила о необходимости соблюдать диету, пить больше воды и не менее четырех раз в сутки проверять уровень сахара в крови.
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Главный эндокринолог Управления делами Президента РФ, к.м.н. Дарья Олеговна Ладыгина даёт рекомендации людям, страдающим диабетом. ?? ???? ?? @kremlinmedicine #udprf_online #советыкремлевскихпрофи #делимсясвоимизнаниями #удпрф #udprffamily #советыэндокринолога #советыродителям #кремлевскиеврачи #советыкремлевскихврачей #кремлевскаямедицина #сидите?дома
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