Кремлевские врачи дали рекомендации, как себя вести во время пандемии

Управление делами президента разместило в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами кремлевских врачей о том, как лучше всего пережить период пандемии коронавируса в России.





Медики дали не только общие рекомендации, но и советы людям, страдающим теми или иными заболеваниями, например, диабетом или онкологическими заболеваниями.





Врач-инфекционист Ольга Ермакова рассказала о сроках и путях распространения коронавируса. Она посоветовала носить в закрытых помещениях маски, не трогать руками лицо и использовать солевые аптечные растворы для промывания носа.





Главный внештатный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин дал совет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он сказал, что не нужно поддаваться панике, а следует вести нормальный образ жизни. В особенности — не нарушать порядок приема назначенных препаратов.





Главный внештатный специалист-эндокринолог Управления делами президента Дарья Ладыгина рекомендовала диабетикам придерживаться общих мер профилактики инфекции и режима карантина, но предложила запастись инсулином на один-два месяца. Она напомнила о необходимости соблюдать диету, пить больше воды и не менее четырех раз в сутки проверять уровень сахара в крови.