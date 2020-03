Кремлевские врачи дали рекомендации, как себя вести во время пандемии

View this post on Instagram

Ермакова Ольга Владимировна Врач-инфекционист. Коротко о сроках, механизмах и путях заражения. Рекомендации: способы индивидуальной защиты и правила личной гигиены для профилактики заражения COVID-19.