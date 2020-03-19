Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса

Инфекционист из Великобритании Грэм Медли сообщил одну из главных мер профилактики от коронавируса.





Он считает хорошим способом профилактики изменение поведения людей, пишет издание

«Аргументы недели».





«Мойте руки так, как будто вы не хотите передать вирус», – написал инфекционист на своей странице в Twitter.





Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, получивший официальное название COVID-19.