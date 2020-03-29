Число зараженных коронавирусом в мире превысило 634 тысячи человек, около 30 тысяч умерли





По данным ВОЗ, за сутки новым коронавируса заболели 63 159 человек, скончались 3464 пациента, передает РИА Новости.





Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.