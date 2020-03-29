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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 634 тысячи человек, около 30 тысяч умерли

больница
Число зараженных коронавирусом во всем мире составляет 634 835, за все время умерли 29 957 человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).


По данным ВОЗ, за сутки новым коронавируса заболели 63 159 человек, скончались 3464 пациента, передает РИА Новости.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Теги : ВОЗ, коронавирус, число заболевших, число умерших
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