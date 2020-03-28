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Число зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 570 тысяч человек

врачи

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).


По данным ВОЗ на 28 марта, всего зарегистрировано 571 678 случая коронавирусной инфекции, 26 494 больных умерли, передает РИА Новости.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, самое большое количество зараженных выявлено в США — более 110 тысяч, больше всего жертв в Италии — свыше десяти тысяч.

Теги : коронавирус, ВОЗ, число заболевших
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