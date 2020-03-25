Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек

Количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 414 тысяч, более 18 тысяч человек умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).





По последним данным, число заболевших достигло 414 179 человек, большинство случаев в европейских странах - свыше 220 тысяч, 18 440 человек скончались по всему миру, из них почти 12 тысяч приходятся на Европу, передает РИА Новости.





Наименьшее количество случаев заражения и смерти от коронавируса зафиксировано в Африке: 1 664 заражения и 29 летальных исходов.