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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек

врач

Количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 414 тысяч, более 18 тысяч человек умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).


По последним данным, число заболевших достигло 414 179 человек, большинство случаев в европейских странах - свыше 220 тысяч, 18 440 человек скончались по всему миру, из них почти 12 тысяч приходятся на Европу, передает РИА Новости.


Наименьшее количество случаев заражения и смерти от коронавируса зафиксировано в Африке: 1 664 заражения и 29 летальных исходов.

Теги : коронавирус, ВОЗ, число заболевших
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек