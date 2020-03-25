Число зараженных коронавирусом в мире превысило 372 тысячи, умерли более 16 тысяч человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 372 тысячи человек, более 16 тысяч умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).





По последним данным, общее число заболевших увеличилось до 372 757 человек, большинство случаев зафиксированы в Европе - свыше 195 тысяч. 16 231 человек скончались по всему миру, из них более 10 тысяч приходится на европейские страны.





Наименьшее количество случаев заражения и смерти от коронавируса на данный момент зарегистрировано в Африке: 1305 случаев заражения и 26 летальных исходов, передает РИА Новости.