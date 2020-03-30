Измена партнеру способствует похудению

Профессор психологии Крейг Джексон объяснил этот феномен. По его словам, измена оказывает огромное давление на личность человека. Большой стресс провоцируется чувством вины и страхом раскрытия. В организме увеличивается уровень адреналина и гормона стресса, а это приводит к сжиганию калорий.Также статистика показывает, что мужчины, изменяющие своим женщинам, более подвержены риску сердечного приступа. К этому приводит чувство несчастья в семейной жизни. Этот эффект действует и наоборот - счастливые семейные отношения помогают мужчинам сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.