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Три столпа защиты от коронавируса. Рекомендации терапевта

Профилактика коронавируса

Прежде всего, каждому человеку нужно понять, что в сложившейся ситуации профилактика может быть очень эффективной и гораздо менее затратной, чем лечение. А меры профилактики в основном всем давно и хорошо знакомы, поскольку они рекомендуются и в период эпидемии обычного гриппа.

Первое: нужно часто мыть руки. Следует приучить себя к таким несложным правилам: придя домой после рабочего дня, следует тщательно вымыть руки с любым мылом. Процедура должна занимать не менее 30 секунд. Тщательно промывайте участки между пальцами, особое внимание обратите на ложбинку между ладонью и большим пальцем (об этом месте часто забывают). Не игнорируйте участки под ногтями: мягко, не травмируя кожу, обработайте мылом и эти поверхности.

Второе: промыть нос физраствором или средством на основе морской соли, а также прополоскать рот обычной водой или с добавлением небольшого количества соды.

Третье: самое главное – не посещать без надобности места скопления людей, стараться больше находиться дома. Обязательно проветривать помещение и по возможности чаще делать влажную уборку.

И бонус: не верьте всему, что написано в Интернете и уж тем более не поддавайтесь панике. Иначе нервный срыв доберется до вас с большей вероятностью, чем коронавирус.
Теги : коронавирус, пандемия, профилактика, гигиена
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