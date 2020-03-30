Три столпа защиты от коронавируса. Рекомендации терапевта

нужно часто мыть руки. Следует приучить себя к таким несложным правилам: придя домой после рабочего дня, следует тщательно вымыть руки с любым мылом. Процедура должна занимать не менее 30 секунд. Тщательно промывайте участки между пальцами, особое внимание обратите на ложбинку между ладонью и большим пальцем (об этом месте часто забывают). Не игнорируйте участки под ногтями: мягко, не травмируя кожу, обработайте мылом и эти поверхности.промыть нос физраствором или средством на основе морской соли, а также прополоскать рот обычной водой или с добавлением небольшого количества соды.самое главное – не посещать без надобности места скопления людей, стараться больше находиться дома. Обязательно проветривать помещение и по возможности чаще делать влажную уборку.не верьте всему, что написано в Интернете и уж тем более не поддавайтесь панике. Иначе нервный срыв доберется до вас с большей вероятностью, чем коронавирус.