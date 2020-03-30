Студенты из Новосибирска начали шить медицинские маски
В созданный при министерстве образования Новосибирской области оперативный штаб уже привезли первую партию средств индивидуальной защиты.
Студенты Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса начали изготавливать медицинские маски - они шьют их из марли.
Сейчас в министерство промышленности и торговли России направлена заявка на получение марли, из которых планируется изготовление 150 тысяч масок. Их получат студенты и педагоги из системы среднего профессионального образования, рассказали в пресс-службе министерства образования Новосибирской области.
После изготовления пробной партии студенты уступили рабочие места своим преподавателям - они сшили партию масток для ветеранов, которые ранее работали в колледже.
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