Спортсменам из Новосибирска удалось вылететь из Киргизии

"Благодаря общим усилиям, причем не только органов власти, наших бизнес-партнеров, аэропорта, авиакомпаний, дипломатических сотрудников, за эти два дня удалось провести быстрые переговоры и организовать отдельный, специальный рейс, который вывез новосибирских спортсменов из Киргизии. В связи с этим я хотел бы отдельно поблагодарить фонд "День Первый", который оперативно предоставил самолет, министерство иностранных дел России, и нашего посла в Кыргызстане Николая Удовиченко, всех моих коллег, которые координировали эту процедуру и обеспечили такую слаженную работу. Я пообщался с родителями, может нам кажется, что этот процесс прошел достаточно быстро, но для родителей эти два дня тянулись бесконечно, они волновались за своих детей, и для нас было очень важно как можно быстрее доставить детей в Новосибирск», – говорит глава региона.

Новосибирским спортсменам удалось добраться до родного города, МедикФорум рассказывал об этой ситуации.Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возникшую проблему удалось решить общими усилиями.В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что спортсмены находились в Кыргызстане на сборах, и их рейс отменили из за ограничений, связанных с распространением коронавируса.Во время вынужденного пребывания в Бишкеке, новосибирцев разместили в комфортных условиях и предоставили еду. Все расходы на себя взяла кыргызская сторона.Ранее МедикФорум рассказал о восьмом случае выявления коронавируса в Новосибирске.