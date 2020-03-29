Спортсменам из Новосибирска удалось вылететь из Киргизии
Полсотни легкоатлетов и пловцов, среди которых были дети, застряли в Бишкеке из-за короновируса.
Новосибирским спортсменам удалось добраться до родного города, МедикФорум рассказывал об этой ситуации.
Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возникшую проблему удалось решить общими усилиями.
"Благодаря общим усилиям, причем не только органов власти, наших бизнес-партнеров, аэропорта, авиакомпаний, дипломатических сотрудников, за эти два дня удалось провести быстрые переговоры и организовать отдельный, специальный рейс, который вывез новосибирских спортсменов из Киргизии. В связи с этим я хотел бы отдельно поблагодарить фонд "День Первый", который оперативно предоставил самолет, министерство иностранных дел России, и нашего посла в Кыргызстане Николая Удовиченко, всех моих коллег, которые координировали эту процедуру и обеспечили такую слаженную работу. Я пообщался с родителями, может нам кажется, что этот процесс прошел достаточно быстро, но для родителей эти два дня тянулись бесконечно, они волновались за своих детей, и для нас было очень важно как можно быстрее доставить детей в Новосибирск», – говорит глава региона.
В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что спортсмены находились в Кыргызстане на сборах, и их рейс отменили из за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
Во время вынужденного пребывания в Бишкеке, новосибирцев разместили в комфортных условиях и предоставили еду. Все расходы на себя взяла кыргызская сторона.
Ранее МедикФорум рассказал о восьмом случае выявления коронавируса в Новосибирске.
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