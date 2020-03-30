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Коронавирус встал на пути отношений между Доном и Кубанью

Коронавирус встал на пути отношений между Доном и Кубанью

Приостановлено автобусное сообщение между Ростовской областью и Краснодарским краем.

С 28 марта по 5 апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, приостановлено автобусное сообщение между Ростовской областью и Краснодарским краем, сообщил «Донавтовокзал».

В Донском регионе по последним данным выявлено двое заболевших, а на Кубани – 16. Все они проходят лечение в стационарах. Еще 328 госпитализированы с еще не подтвержденным подозрением на COVID-19. Под медицинским наблюдением находится около 4 тысяч жителей, на Дону примерно такое же количество.

При этом жители Ростовской области опасаются приезда новых заболевших вовсе не из соседнего Краснодарского края, а из Москвы, куда уехало много людей на заработки. Теперь, после закрытия всех увеселительных и общественных заведений, где в основном работали «понаехавшие», им придется вернуться на родину. Здесь легче пережить сложный период и отсутствие зарплаты.

Транспортное же сообщение со столицей не закрыто. Мэр Москвы Сергей Собянин, объявивший на подведомственной территории тотальный карантин для всех жителей, подчеркнул, что все желающие по-прежнему могут как уехать из Москвы, так и приехать в нее, если для них это так необходимо.

МедикФорум писал: вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американскими специалистами создан тест на коронавирус нового типа, который дает результаты уже через 15 минут. По его словам, разработка принадлежит компании Abbot Labs, которая подала медицинскому регулятору FDA на одобрение методику теста.
Теги : коронавирус, общение, заражение
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Для остановки COVID-19 Индии требуется карантин на 49 дней
Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь
Остановка поездок замедляет, но не останавливает вирус