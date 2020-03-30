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Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь

Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь

Самоизоляция обнажит внутренние проблемы людей, от которых они старательно прятались за повседневной суетой.

В то время, когда весь мир предпринимает меры по защите от еще большего распространения коронавируса, специалисты разных областей уже строят прогнозы, что же будет потом, когда пандемия отступит. Уже ясно, что помимо экономических проблем общество ждут психологические. Люди сейчас испытывают информационный прессинг и страх, что приведет к всплеску психологических проблем и психических заболеваний, росту числа душевных расстройств.

Психологическая помощь потребуется даже тем, кто до этого никогда в ней не нуждался. И не только опасность заражения COVID-19 причина этого. Многие просто не готовы были оказаться наедине с собой и своими внутренними проблемами в режиме самоизоляции.
Для большого количества людей прежний мир безвозвратно рухнет и придется заново выстраивать свою жизнь. Чтобы не наделать новых ошибок нужно будет идти за помощью к психологам. Именно эта профессия станет необыкновенно востребована после победы на коронавирусом.

Скорее всего, население перестанет быть столь беспечным по отношению к своему здоровью, а значит тщательнее будет выбирать продукты питания, откажется от вредных привычек, оценит важность своевременного обращения к врачам при недомоганиях, пользу здорового образа жизни.

При этом возрастет число разводов. Многие пары узнают друг друга с новой стороны в период длительного совместного пребывания в замкнутом пространстве и поймут, что не могут быть вместе. В Китае уже отмечен резкий рост желающих развестись после двух месяцев тотального карантина.

Карантин даже страшнее самого коронавируса, считают специалисты по душевным проблемам человечества. Ростовский психолог Мария Гарбия дала простой совет, как свести к минимуму негативные последствия длительного пребывания дома.

Главное — не бороться с ситуацией, а принять ее такой, какая она есть. Если карантин считать не только вынужденной изоляцией, но и периодом, когда можно заняться делами, на которые обычно не хватает времени, он пройдет с наименьшими психологическими травмами. Вспомните, что вы всегда откладывали на потом? Какое хобби забросили? Какую книгу никак не могли прочесть? Какие слова забывали сказать своим близким?

Держитесь, все будет хорошо.

Как стало известно МедикФорум, жителям Ставропольского края, которые испытывают тревогу, опасения, стресс, в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказывают помощь квалифицированные психологи.
Теги : психологическая помощь, коронавирус, самоизоляция, карантин, психолог
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Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь
Остановка поездок замедляет, но не останавливает вирус