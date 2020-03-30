Эпидемиолог Фаворов назвал способ победить коронавирус до появления вакцины

«Чтобы предотвратить появление новых очагов заражения, людям важно оставаться дома, избегать контактов. Равнодушное отношение не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию», - сказал Фаворов.

Как сообщает MedikForum.ru, эксперт напомнил, что вспыхнувшая пандемия является третьей попыткой коронавируса внедриться в человека. Предыдущими были вспышки коронавирусов SARS и MERS. По мнению Фаворова, страны, где были зафиксированы случаи этих инфекций, допускали общую ошибку – не информировали о реальных масштабах распространения и не требовали от граждан соблюдать режим самоизоляции. В результате из-за отсутствия принципиальных со стороны медиков и властей вирус разлетелся по миру.Если говорить о новом коронавирусе, то способом победить его до появления вакцины может стать только самоизоляция. Эта мера, причем в жестком виде, помогла справится с эпидемией COVID-19 в китайском Ухане, убежден эпидемиолог.Он пояснил, что даже если 10 процентов людей откажутся соблюдать карантин по разным причинам, а 90 процентов будут сознательными и послушными, пандемию не удастся искоренить окончательно, будут возникать очаги новых заражений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда коронавирус является наиболее заразным для окружающих.