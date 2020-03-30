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Эпидемиолог Фаворов назвал способ победить коронавирус до появления вакцины

самоизоляция

Чтобы победить коронавирус до появления вакцины, нужно информировать людей о масштабах распространения коронавируса и рисках его размножения, а также соблюдать всеобщую самоизоляцию. Данный способ взять под контроль эпидемию коронавирусной инфекции и победить ее назвал в интервью «Вечерняя Москве» врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Как сообщает MedikForum.ru, эксперт напомнил, что вспыхнувшая пандемия является третьей попыткой коронавируса внедриться в человека. Предыдущими были вспышки коронавирусов SARS и MERS. По мнению Фаворова, страны, где были зафиксированы случаи этих инфекций, допускали общую ошибку – не информировали о реальных масштабах распространения и не требовали от граждан соблюдать режим самоизоляции. В результате из-за отсутствия принципиальных со стороны медиков и властей вирус разлетелся по миру.

Если говорить о новом коронавирусе, то способом победить его до появления вакцины может стать только самоизоляция. Эта мера, причем в жестком виде, помогла справится с эпидемией COVID-19 в китайском Ухане, убежден эпидемиолог.

«Чтобы предотвратить появление новых очагов заражения, людям важно оставаться дома, избегать контактов. Равнодушное отношение не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию», - сказал Фаворов.

Он пояснил, что даже если 10 процентов людей откажутся соблюдать карантин по разным причинам, а 90 процентов будут сознательными и послушными, пандемию не удастся искоренить окончательно, будут возникать очаги новых заражений.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда коронавирус является наиболее заразным для окружающих.
Теги : коронавирус
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