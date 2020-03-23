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На Ставрополье людям оказывают психологическую помощь из-за коронавируса

На Ставрополье людям оказывают психологическую помощь из-за коронавируса
Как стало известно МедикФорум, жителям Ставропольского края, которые испытывают тревогу, опасения, стресс, в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказывают помощь квалифицированные психологи.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона рассказали, что психологическая помощь оказывается бесплатно и круглосуточно. Примечательно, что данную поддержку можно получить на условиях стопроцентной анонимности.

Специалисты утверждают, что распространение новой вирусной инфекции Covid-19 сопряжено с массовым информационным вбросом новостей, которые только нагнетают обстановку в крае. Этому событию даже присвоили термин инфодемия, ведь дезинформация может спровоцировать больший вред, нежели само заболевание. 

На Ставрополье население подвержено, так называемой, «информационной атаке», которая вводит их в состояние депрессии, способствует паническим атакам.

Уважаемые земляки! Если вы чувствуете психологический дискомфорт, страх, подавленность и безысходность, приступы немотивированной агрессии, звоните на горячую линию «Телефона доверия».

Квалифицированные психологи помогут справиться с эмоциями круглосуточно, бесплатно, анонимно по телефону +7 (8652) 99-17-86.
Кроме того, в Ставропольском крае открыта «горячая линия» по коронавирусу по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8-800-1000-738, а также работает единая горячая линия для всех россиян 8-800-2000-112.


Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье главного инфекциониста уличили в заражении окружающих коронавирусом.
Теги : коронавирус, Ставропольский край
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