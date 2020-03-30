За сутки в Москве коронавирусом заразились 17 детей

Сергей Собянин объявил в столице режим общей самоизоляции для всех жителей.За минувшие сутки COVID-19 подтвержден в Москве у 17 детей. Все они помещены в больницу. Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов сообщил, что все юные пациенты, поступившие в лечебное учреждение с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», чувствуют себя хорошо.Такую же информацию дает и московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом: «Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».По последним данным число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве превысило 1,2 тысяч человек.С понедельника, 30 марта, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в городе вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Например, за продуктами или в аптеку.Глава города пригрозил бдительно следить за соблюдением предписанных правил, сдерживающих распространение опасной инфекции. За нарушение грозят серьезные штрафы.При этом заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов считает, что коронавирус стал менее агрессивным. Он прогнозирует спад распространения инфекции в течение месяца.