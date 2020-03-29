29-03-2020 21:27 - Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска29-03-2020 21:14 - В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно29-03-2020 21:13 - «Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски29-03-2020 20:17 - В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех29-03-2020 20:14 - Врач-пульмонолог прокомментировал большой процент молодых пациентов на аппаратах ИВЛ29-03-2020 20:10 - В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции29-03-2020 19:20 - Ученые назвали температуру активизации коронавируса29-03-2020 19:01 - Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест29-03-2020 18:36 - Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа29-03-2020 18:04 - Как не заразиться коронавирусом в магазине29-03-2020 17:27 - Доктор Комаровский назвал последствия эпидемии коронавируса для россиян29-03-2020 16:57 - Лучшие вирусологи Дона поедут спасать от COVID-19 Москву29-03-2020 16:29 - В Африке участились случаи жестокого насилия полицейских во время карантина из-за коронавируса29-03-2020 16:00 - В Ухане вводится строгий контроль за перемещением с использованием Big Data из-за страха завозных случаев коронавируса29-03-2020 14:51 - Жесткий карантин в Великобритании продлится «значительный» период

В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции

изоляция

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.


«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - сказано в сообщении.


Покидать квартиру можно только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, которое не превышает 100 метров от места проживания, необходимости вынести бытовой мусор.

Теги : Москва, самоизоляция, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска
В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно
«Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски