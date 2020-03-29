В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.





«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - сказано в сообщении.





Покидать квартиру можно только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, которое не превышает 100 метров от места проживания, необходимости вынести бытовой мусор.