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В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию

медицинское оборудование

В Нижегородской области будет расширено производство медицинского оборудования, в том числе здесь осваивают выпуск новых, не выпускавшихся ранее в регионе приборов: потребность в последних возросла на фоне рисков коронавирусной инфекции.

Об этом заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Среди прочего, «Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова» будет обеспечивать нижегородские предприятия и учреждения различного профиля, в том числе – образовательные, кварцевыми излучателями ОУФК-01 и ОУФК-09: их он уже некоторое время выпускает серийно. Оборудование позволяет провести дезинфекцию помещений, в том числе – от короновирусной инфекции, предупреждая ее распространение.

Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина и нижегородский завод им. Г. И. Петровского на сегодняшний день имеют конструкторские и технологические возможности, чтобы разрабатывать и производить бактерицидные рециркуляторы. Опытные образцы уже выпущены.

– Мы договорились с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым о возможности поставок бактерицидных ламп, необходимых для начала выпуска излучателей на Арзамасском приборостроительном заводе и заводе имени Петровского. Параллельно ведем поиски альтернативных поставщиков источников света. В то же время завод Петровского сейчас оперативно организует сертификацию промышленных и бытовых рециркуляторов, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции»,

– сообщил глава Нижегородской области

Завод им.Г.И.Петровского одновременно готов к выпуску на основе конструкторской документации, переданной ООО «Аэлита», наркозно-дыхательного аппарата. Опытный образец создадут в Нижнем Новгороде уже в ближайшие дни, а затем наступит этап испытаний и сертификация.

– Сейчас мы совместно с промышленными предприятиями прорабатываем возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. В частности, намерены организовать поставку пластиковых деталей из Дзержинска, где действует мощный кластер нефтехимической промышленности,

– заявил также Глеб Никитин.

Андрей Саносян, заместитель ниэегородского губернатора, в свою очередь сообщил, что ООО «Лега» из «города химиков», Дзержинска, для нужд нижегородских предприятий переработки сельхозпродукции, образовательных, социальных и медицинских организаций намерено увеличить выпуск дезинфицирующих средств НУК-15 в объеме 200 тонн в месяц.

А ООО «НПК «Астат» разработало рецептуру дезинфицирующего средства, антисептика, который используют в сфере медицинского обслуживания для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, соблюдения гигиены рук – предприятие может выпускать средства до 10 000 литров в день. Его уже отгружают на предприятия региона, но могут производить и для розничной продажи в таре объемом в 1,25 л.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что Нижегородская область дополнительно выделит 700 млн рублей на капитальный ремонт 75-ти медицинских учреждений.
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Британцы начали красть куриц
Коронавирус принялся за молодежь
В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию