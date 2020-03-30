В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию

– Мы договорились с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым о возможности поставок бактерицидных ламп, необходимых для начала выпуска излучателей на Арзамасском приборостроительном заводе и заводе имени Петровского. Параллельно ведем поиски альтернативных поставщиков источников света. В то же время завод Петровского сейчас оперативно организует сертификацию промышленных и бытовых рециркуляторов, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции»,

– Сейчас мы совместно с промышленными предприятиями прорабатываем возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. В частности, намерены организовать поставку пластиковых деталей из Дзержинска, где действует мощный кластер нефтехимической промышленности,