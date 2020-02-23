В нижегородском регионе создали оперативный штаб противодействия коронавирусной инфекции
Решение о создании штаба было по противодействию коронавирусной инфекции принято правительством Нижегородской области на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при региональном кабинете министров. Заседание было внеочередным и специальным: его созвали чтобы организовать и впоследствии обеспечить проведение первичных противоэпидемических мероприятий в том случае, если в регионе будет выявлен больной, у которого заподозрят развитие коронавирусной инфекции.
Базой для проведения диагностических исследований материала, забранного от больных, в отношении которых появились основания подозревать коронавирусную инфекцию (2019-nCov) определено федеральное бюджетное учреждение науки Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (ФБУН НИИЭМ) имени академика И.Н. Блохиной.
– Это единственный центр в Приволжском федеральном округе, проводящий данный вид диагностики,
– подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Одновременно в нижегородском регионе развернута информационная кампания, которая должна извещать всех жителей региона и прежде всего – заинтересованные организации и ведомства о том, как в тот или иной момент складывается эпидемиологическая обстановка в отношении коронавирусной инфекции, а также о тех мерах, которые регион предпринимает для предупреждения проникновения инфекции в Нижегородскую область и против ее распространения, рассказывать о мерах профилактики инфекционных заболеваний как таковых среди нижегородцев.
– Оперативный межведомственный штаб включает в себя региональный Минздрав, Роспотребнадзор, МЧС и другие заинтересованные ведомства. Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. Проводится обучение сотрудников,
– отметил глава региона.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в России создали и зарегистрировали тест-систему для определения коронавируса.
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