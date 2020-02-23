В нижегородском регионе создали оперативный штаб противодействия коронавирусной инфекции

– Это единственный центр в Приволжском федеральном округе, проводящий данный вид диагностики,

– Оперативный межведомственный штаб включает в себя региональный Минздрав, Роспотребнадзор, МЧС и другие заинтересованные ведомства. Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. Проводится обучение сотрудников,