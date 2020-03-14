Нижегородская область дополнительно выделит 700 млн рублей на капитальный ремонт 75-ти медицинских учреждений

– В числе объектов, которые предполагается отремонтировать, как больницы в крупных городах, например, Дзержинске или Арзамасе, так и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах. Вместе с национальным проектом «Здравоохранение» и дополнительными ресурсами на развитии первичного медицинского звена, которые выделяются по решению gрезидента России Владимира Путина, это поможет значительно улучшить положение дел в сфере здравоохранения. Наша задача – создать комфортные условия для медиков и пациентов.

Поправки в Конституцию, которые внесены по инициативе Президента, предполагают, что в Основном законе будет положение не только о бесплатной, но также о качественной и доступной медицине. Это значит, что будут заложены основания для дальнейшего развития отрасли,

– Дефицит областного бюджета после принятия поправок является техническим и связан с направлением остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года, на расходную часть бюджета. В данном случае это не ведет к увеличению государственного долга,