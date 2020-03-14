Нижегородская область дополнительно выделит 700 млн рублей на капитальный ремонт 75-ти медицинских учреждений
По инициативе главы нижегородского региона Глеба Никитина областной бюджет выделит дополнительно 700 миллионов рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений. Соответствующие поправки губернатор внес на рассмотрение регионального Законодательного собрания.
На эти средства планируют капитально отремонтировать 75 медучреждений
– В числе объектов, которые предполагается отремонтировать, как больницы в крупных городах, например, Дзержинске или Арзамасе, так и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах. Вместе с национальным проектом «Здравоохранение» и дополнительными ресурсами на развитии первичного медицинского звена, которые выделяются по решению gрезидента России Владимира Путина, это поможет значительно улучшить положение дел в сфере здравоохранения. Наша задача – создать комфортные условия для медиков и пациентов.
Поправки в Конституцию, которые внесены по инициативе Президента, предполагают, что в Основном законе будет положение не только о бесплатной, но также о качественной и доступной медицине. Это значит, что будут заложены основания для дальнейшего развития отрасли,
Поправки в Конституцию, которые внесены по инициативе Президента, предполагают, что в Основном законе будет положение не только о бесплатной, но также о качественной и доступной медицине. Это значит, что будут заложены основания для дальнейшего развития отрасли,
– сообщил глава области.
На 1 млрд рублей увеличатся доходы регионального бюджета после принятия поправок – в связи с уточнением прогнозных показателей по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в дорожный фонд, которое сделало управление Федерального казначейства по региону. Расходная часть областного бюджета вырастет на 3,4 млрд рублей.
– Дефицит областного бюджета после принятия поправок является техническим и связан с направлением остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года, на расходную часть бюджета. В данном случае это не ведет к увеличению государственного долга,
– заявила Ольга Сулима, министр финансов Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области закончен капитальный ремонт.
Оставить комментарий