Все домой: ростовчан будут громко призывать к самоизоляции
На улицы донской столицы выпущены машины с громкоговорителями.
Четыре автомобиля, оборудованные системами громкой связи с понедельника 30 марта начнут ездить по улицам Ростова-на-Дону и призывать жителей соблюдать меры безопасности, препятствующие распространению коронавируса.
Спецавтотранспорт управления по делам ГО и ЧС будет курсировать по утверждённым маршрутам и громко «напоминать людям о действующем режиме повышенной готовности, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, предупреждают об опасности посещения общественных мест и мест массового скопления людей».
Дополнительные меры безопасности в Ростовской области введены с 28 марта. В регионе приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с участием граждан. Подлежат закрытию все рестораны и кафе, библиотеки и гостиницы, торгово-развлекательные центры и магазины непродовольственного характера, кроме торгующих жизненно необходимыми товарами.
Граждане старше 65 лет и хронические больные переходят на самоизоляцию, в режиме которой им не рекомендовано покидать пределы своего жилья. О полной самоизоляции всех граждан пока речь не идет.
В Москве же с 30 марта пошли на крайние меры, запретив всем жителям выходить на улицы без крайней нужды. Нуждой считается поход за продуктами в ближайший магазин, в аптеку за лекарствами, поездка на работу и выгул собак не далее, чем в 100 метрах от места жительства. К нарушителям предпримут карательные меры.
Как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, с 30 марта в Москве будет введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города, всех возрастных категорий.
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