30-03-2020 19:09 - «Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов30-03-2020 18:53 - Карантин по короновирусу побудил нижегородский портал «Серафимова земля» начать онлайн-трансляции богослужений30-03-2020 18:51 - Вирусолог заявил о невозможности искоренить коронавирус30-03-2020 18:39 - Введение жестких ограничительных мер может привести к новой вспышке коронавируса осенью30-03-2020 18:04 - Заражение COVID-19. Легкие симптомы, которые нельзя игнорировать30-03-2020 18:03 - Из-за карантина в Европе началась волна домашнего насилия30-03-2020 17:56 - Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами30-03-2020 17:39 - Олег Газманов никого не подпускает к себе после контакта с больным коронавирусом Львом Лещенко30-03-2020 17:29 - Нижегородский губернатор распорядился организовать контроль за нижегородцами, которые возвращаются из-за рубежа30-03-2020 17:25 - Экспериментальный пептид может блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-1930-03-2020 17:09 - 44-летняя супруга премьера Канады вылечилась от коронавируса30-03-2020 17:07 - Все домой: ростовчан будут громко призывать к самоизоляции30-03-2020 17:03 - Профессор Шумилов назвал сроки спада пандемии коронавируса30-03-2020 16:44 - В связи с карантином по COVID-19 в поликлинике нижегородского онкодиспансера появились телемедицинские консультации30-03-2020 16:34 - Симптомы COVID-19. Боль в мышцах может говорить о заражении

Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами

Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами

Согласно предварительному анализу, проведенному Ианом Брауном, профессором в Стэнфордской школе медицины, каждый пятый человек с коронавирусом COVID-19 заражен другими респираторными вирусами. Полученные данные опровергают предположение о том, что люди вряд ли заразятся коронавирусом COVID-19, если у них будет другой тип вирусного респираторного заболевания.

Анализ показал, что примерно каждый десятый человек, у которого в отделении неотложной помощи проявляются симптомы респираторного заболевания, и у которого впоследствии диагностирован респираторный вирус, коинфицирован коронавирусом COVID-19.

«Сейчас, если у пациента положительный тест на любой респираторный вирус, мы считаем, что у него нет COVID-19», - сказал Нигам Шах, MBBS, доцент медицины и биомедицинских данных. - «Однако, учитывая уровень коинфекции, наблюдаемый в исследовании, это неверное предположение».

Точное и быстрое тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 необходимо для выявления инфицированных и замедления распространения заболевания. Понимание вероятности коинфекции является важным шагом в этом процессе.
"Больницы не имеют неограниченного доступа к тестированию COVID», - сказал Браун. - «Пациент с респираторными симптомами может быть сначала проверен на наличие вируса, не связанного с COVID-19. Если есть диагноз гриппа или риновируса или другого респираторного вируса, врач выписывает пациента без тестирования на коронавирус, заключив, что альтернатива диагноз является причиной симптомов".

Из людей, прошедших тестирование как на SARS-CoV-2, так и на другие респираторные вирусы, было обнаружено, что одиннадцать человек (22%) из 49 подтвержденных случаев COVID-19 были коинфицированы обоими видами вирусов.


Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов
Новосибирская областная больница поменяла режим работы
Мандарин, имбирь и чеснок: укрепите вашу иммунную систему