Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами

«Сейчас, если у пациента положительный тест на любой респираторный вирус, мы считаем, что у него нет COVID-19», - сказал Нигам Шах, MBBS, доцент медицины и биомедицинских данных. - «Однако, учитывая уровень коинфекции, наблюдаемый в исследовании, это неверное предположение».

"Больницы не имеют неограниченного доступа к тестированию COVID», - сказал Браун. - «Пациент с респираторными симптомами может быть сначала проверен на наличие вируса, не связанного с COVID-19. Если есть диагноз гриппа или риновируса или другого респираторного вируса, врач выписывает пациента без тестирования на коронавирус, заключив, что альтернатива диагноз является причиной симптомов".