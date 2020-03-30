Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами
Согласно предварительному анализу, проведенному Ианом Брауном, профессором в Стэнфордской школе медицины, каждый пятый человек с коронавирусом COVID-19 заражен другими респираторными вирусами. Полученные данные опровергают предположение о том, что люди вряд ли заразятся коронавирусом COVID-19, если у них будет другой тип вирусного респираторного заболевания.
Анализ показал, что примерно каждый десятый человек, у которого в отделении неотложной помощи проявляются симптомы респираторного заболевания, и у которого впоследствии диагностирован респираторный вирус, коинфицирован коронавирусом COVID-19.
«Сейчас, если у пациента положительный тест на любой респираторный вирус, мы считаем, что у него нет COVID-19», - сказал Нигам Шах, MBBS, доцент медицины и биомедицинских данных. - «Однако, учитывая уровень коинфекции, наблюдаемый в исследовании, это неверное предположение».
Точное и быстрое тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 необходимо для выявления инфицированных и замедления распространения заболевания. Понимание вероятности коинфекции является важным шагом в этом процессе.
"Больницы не имеют неограниченного доступа к тестированию COVID», - сказал Браун. - «Пациент с респираторными симптомами может быть сначала проверен на наличие вируса, не связанного с COVID-19. Если есть диагноз гриппа или риновируса или другого респираторного вируса, врач выписывает пациента без тестирования на коронавирус, заключив, что альтернатива диагноз является причиной симптомов".
Из людей, прошедших тестирование как на SARS-CoV-2, так и на другие респираторные вирусы, было обнаружено, что одиннадцать человек (22%) из 49 подтвержденных случаев COVID-19 были коинфицированы обоими видами вирусов.
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