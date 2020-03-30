Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля
"Нерабочая неделя" продлиться до 5 апреля по всей России, а для Москвы, в связи с большим количеством зараженных коронавирусом, введен особы режим "самоизоляции" с 30 марта. Сегодня стало известно, что карантинные меры, продлятся в Москве до 14 апреля.
По данным оперштаба, столичные власти решили последовать примеру крупных европейских городов и значительно ограничить передвижение горожан минимум на две недели. Однако сразу после объявления об особом режиме для Москвы, была указана только дата начала - 30 марта. Разные СМИ делали предположения об окончании 3 или 5 марта, но сегодня стало известно, что до 14 апреля.
"Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас", - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье 29 марта.
Что значит режим самоизоляции?Веские причины для выхода из квартиры:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;
- поездок на работу, если удаленная работа невозможна;
- покупки в ближайшем к дому магазине или приобретение лекарств в ближайшей аптеке;
- выгул собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства;
- вынос мусора.
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