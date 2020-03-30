Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

"Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас", - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье 29 марта.

Что значит режим самоизоляции?