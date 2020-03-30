30-03-2020 19:10 - Больница в Апатитах получила от телеведущего Андрея Малахова маски и дезсредства30-03-2020 19:09 - «Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов30-03-2020 18:53 - Карантин по короновирусу побудил нижегородский портал «Серафимова земля» начать онлайн-трансляции богослужений30-03-2020 18:51 - Вирусолог заявил о невозможности искоренить коронавирус30-03-2020 18:39 - Введение жестких ограничительных мер может привести к новой вспышке коронавируса осенью30-03-2020 18:04 - Заражение COVID-19. Легкие симптомы, которые нельзя игнорировать30-03-2020 18:03 - Из-за карантина в Европе началась волна домашнего насилия30-03-2020 17:56 - Пациенты с коронавирусом COVID-19 часто заражены и другими респираторными вирусами30-03-2020 17:39 - Олег Газманов никого не подпускает к себе после контакта с больным коронавирусом Львом Лещенко30-03-2020 17:29 - Нижегородский губернатор распорядился организовать контроль за нижегородцами, которые возвращаются из-за рубежа30-03-2020 17:25 - Экспериментальный пептид может блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-1930-03-2020 17:09 - 44-летняя супруга премьера Канады вылечилась от коронавируса30-03-2020 17:07 - Все домой: ростовчан будут громко призывать к самоизоляции30-03-2020 17:03 - Профессор Шумилов назвал сроки спада пандемии коронавируса30-03-2020 16:44 - В связи с карантином по COVID-19 в поликлинике нижегородского онкодиспансера появились телемедицинские консультации

Мандарин, имбирь и чеснок: укрепите вашу иммунную систему

Мандарин, имбирь и чеснок: укрепите вашу иммунную систему

Сильная иммунная система - первая линия защиты организма от болезнетворных патогенов. Но иммунитет требует адекватного потребления витаминов и минералов, чтобы нормально функционировать. Включите в рацион эти три продукта, и они обеспечат иммунную систему поддержкой.

Мандарины и клементины

Мандарины и клментины являются отличными источниками витамина С, который помогает различным функциям организма, включая обмен веществ, иммунитет, дыхание, пищеварение, кровообращение и развитие костей. По словам американского диетолога Майи Феллер (Maya Feller), когда мы подвергаемся воздействию множества вирусов, получение ежедневной хорошей дозы витамина С невероятно полезно.

Бета-каротин, красно-оранжевый пигмент, содержащийся в мандаринах, является антиоксидантом, превращающийся в организме в витамин А. Он играет важную роль в укреплении иммунитета и поддержании зрения.

Имбирь

Имбирь содержит биоактивные компоненты, 6-гингерол, 6-шогаол и 6-парадол, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами против патогенов, которые атакуют иммунную систему. Он облегчает боль в суставах, вызванную остеоартритом, ревматоидным артритом и подагрой.

Чеснок

Свежий чеснок содержит 33 соединения серы, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами: аллицин, алиин, аджоен, аллилпропил дисульфид, диаллил трисульфид, саллилцистеин и т.д. Антиоксиданты, наряду с несколькими важными ферментами и аминокислотами, делают чеснок мощным природным средством. 

Врачи советуют для сохранения иммунной системы здоровой, высыпаться, регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес и употреблять продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами.

Медикфорум писал о полезных травах, позволяющие дожить до 100 лет.
Теги : иммунитет, иммунная система
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Больница в Апатитах получила от телеведущего Андрея Малахова маски и дезсредства
«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов
Новосибирская областная больница поменяла режим работы