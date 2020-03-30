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«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов

«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов

Теперь можно в режиме реального вреемни отслеживать, как жители разных регионов противостоят коронавирусу.

Поисковая система и IT-компания «Яндекс», разрабатывающая различные сервисы для России и других стран, представила индекс самоизоляции, наглядно демонстрирующий соблюдение карантина в различных городах. Индекс определяется на основе сравнительного анализа активности жителей в обычный день и во время карантина и измеряется по пятибалльной шкале.

К примеру, если активность во время эпидемии равна часу пик в другой день, самоизоляция равна нулю. Если улицы пусты, как ночью, город получает оценку пять, свидетельствующую о высоком уровне самоизоляции.

Для наглядности каждый уровень на карте имеет свой цвет. Красный обозначает, что на улицах много людей, желтый – люди в основном остаются дома, зеленый – на улице вообще практически никого нет.

В среднем по мегаполисам России 29 марта индекс оставил 3,6 балла. Это значит, что люди, не смотря на весну и хорошую погоду, избегали выходить из дома. Однако понедельник хоть и объявлен нерабочим днем, выявил повышение социальной активности.

Ростов-на-Дону 30 марта был выкрашен в желтый цвет, получив оценку 3. Это значит, что городские улицы загружены меньше, чем в любой другой будний день.

Красным на карте полыхает Минск, в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко напрочь отказывается принимать серьезность угрозы массового заражения населения.

Для того, чтобы призывать горожан к сознательности по улицам донской столицы ездят специальные автомобили с мегафонами, с помощью которых сотрудники ГО и ЧС напоминают прохожим об опасности контактов и необходимости максимально уменьшить пребывание вне дома.
Теги : режим самоизоляции городов, коронавирус, карантин, индекс самоизоляции
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Больница в Апатитах получила от телеведущего Андрея Малахова маски и дезсредства
«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов
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