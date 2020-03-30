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Первое уголовное дело завели на жителей Брянска, нарушивших режим самоизоляции

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Возбуждено первое уголовное дело в Брянской области в отношении двух нарушивших режим самоизоляции после приезда из Испании жителей региона и заразивших четырех человек коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает правительство региона.


Пожилой женщине и ее сыну было выдано официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса. Но они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками.


В дальнейшем женщину и мужчину госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу, где подтвердили, что оба заражены коронавирусом.


«В результате такого отношения к себе и к своим близким жители Брянской области заразили еще четырех человек. Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов», - сообщили власти, передает РИА Новости.


Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Брянской области.

Теги : коронавирус, уголовное наказание, самоизоляция
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