В связи с опасностью коронавруса, в детских садах нижегородского региона организуют дежурные группы

дезинфекция с изпопьзованием средств, разрешенных для применения в детских дошкольных учреждениях;

регулярные проветривания помещений, согласно составленному графику и режиму;

создание условий для соблюдения правил личной гигиены, при этом не только самими детьми, но и сотрудниками детских садов;

регулярные медицинские осмотры для того, чтобы своевременно выявить признаки ОРВИ у детей и их педагогов, а также других сотрудников – и изолировать заболевших от остальных.

– Считаю, что этого количества недостаточно. Особенно важно создать дежурные группы в Нижнем Новгороде. Продолжают работать медики, сотрудники органов правопорядка, МЧС и других ведомств. У кого-то распорядок будет еще более напряженным. Необходимо предусмотреть это при организации групп,