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В связи с опасностью коронавруса, в детских садах нижегородского региона организуют дежурные группы

дети в детсаду

Как сообщило министерство образования правительства Нижегородской области, сегодня в регионе во всех детских садах регулярно проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противодействовать распространению инфекции COVID-19 – коронавирусной.

Среди этих мер:
  • дезинфекция с изпопьзованием средств, разрешенных для применения в детских дошкольных учреждениях;
  • регулярные проветривания помещений, согласно составленному графику и режиму;
  • создание условий для соблюдения правил личной гигиены, при этом не только самими детьми, но и сотрудниками детских садов;
  • регулярные медицинские осмотры для того, чтобы своевременно выявить признаки ОРВИ у детей и их педагогов, а также других сотрудников – и изолировать заболевших от остальных.
27 марта 2020 года в нижегородском регионе состоялось очередное заседание регионального штаба по противодействию распространения коронавируса, которое провел губернатор Глеб Никитин.На этом заседании глава региона поручил областному министру образования, науки и молодежной политики Сергею Злобину провести необходимую работу и открыть в детских садах региона дежурные группы.

По итогам предварительного мониторинга, анализа запросов, которые делают родители, были определены дежурные группы, которые будут работать в детсадах региона главным образом там, где существующие предприятия работают в бесперебойном режиме. Например, в Дзержинске начнут работу пять дежурных детсадовских групп, в Сарове – открыт целый дежурный детский сад.

На данный момент подготовили 38 групп в 22 районах Нижегородской области.

– Считаю, что этого количества недостаточно. Особенно важно создать дежурные группы в Нижнем Новгороде. Продолжают работать медики, сотрудники органов правопорядка, МЧС и других ведомств. У кого-то распорядок будет еще более напряженным. Необходимо предусмотреть это при организации групп,

– заявил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что с 30 марта в Нижегородской области открыли горячую линию по дистанционному обучению, которое было введено в связи с коронавирусом.
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В связи с опасностью коронавруса, в детских садах нижегородского региона организуют дежурные группы
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