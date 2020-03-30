Недостаток витамина D повышает риск заражения COVID-19
Витамин D очень важен для работы дыхательной системы, которую коронавирус атакует первой, а также крепкой иммунной системы. Таким образом, его недостаток повышает риск заражения COVID-19, пишет издание Express.
Как сообщает MedikForum.ru, витамин D является жирорастворимым нутриентом, который синтезируется в организме под действием солнечного ультрафиолета. Британские эксперты констатируют: этот витамин является абсолютно необходимым для поддержания иммунной системы и предотвращения респираторных инфекций в случае коронавирусной инфекции.
Может ли его недостаток повысить риск заражения COVID-19? Медики считают: да, может.
«Витамин D усиливает действие кровяных клеток моноцитов и макрофагов, борющихся с болезнетворными микроорганизмами, помогающими уменьшить воспаление, что стимулирует иммунный ответ. Также способствует секреции антимикробных пептидов, что повышает защиту слизистых оболочек. Многим людям не хватает его, и это способно негативно повлиять на их иммунную систему», - отметили специалисты.
Исследование, проводившееся в США, показало: витамин D обладает свойством ингибировать воспалительные реакции легких, одновременно усиливая врожденные механизмы, защищающие от респираторных патогенов. Данное его качество особенно важно в условиях повышенного риска заражения COVID-19.
«Достаточное количество витамина D снижает бактериальную нагрузку от респираторных инфекций, помогает при воспалении дыхательных путей, астме, гриппе, а также может защитить от вирусных инфекций. Если вам приходится самоизолироваться или вы не можете выйти на улицу, поговорите с врачом о том, чтобы принимать ежедневную добавку, содержащую 10 микрограммов столь важного витамина», - поделились советом эксперты.
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