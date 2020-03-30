Недостаток витамина D повышает риск заражения COVID-19

«Витамин D усиливает действие кровяных клеток моноцитов и макрофагов, борющихся с болезнетворными микроорганизмами, помогающими уменьшить воспаление, что стимулирует иммунный ответ. Также способствует секреции антимикробных пептидов, что повышает защиту слизистых оболочек. Многим людям не хватает его, и это способно негативно повлиять на их иммунную систему», - отметили специалисты.

«Достаточное количество витамина D снижает бактериальную нагрузку от респираторных инфекций, помогает при воспалении дыхательных путей, астме, гриппе, а также может защитить от вирусных инфекций. Если вам приходится самоизолироваться или вы не можете выйти на улицу, поговорите с врачом о том, чтобы принимать ежедневную добавку, содержащую 10 микрограммов столь важного витамина», - поделились советом эксперты.