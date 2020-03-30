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В московском оперштабе данные о продлении самоизоляции до 14 апреля назвали ошибкой

Домашний карантин

В московском оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 назвали ошибкой информацию о продлении режима самоизоляции до 14 апреля.

Ранее в прессе появилось сообщение, что режим всеобщей самоизоляции продлится в российской столице до 14 апреля. Теперь же в московском оперштабе эти данные назвали ошибочными.

«Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной», - сказали агентству «Интерфакс» в штабе.


Здесь также добавили, что срок режима самоизоляции определяет президент страны. Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими. Затем сначала в Москве, а после и в других субъектах РФ, начали вводить режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 заболевших COVID-19.
Теги : карантин, Москва, коронавирус
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