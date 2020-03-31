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Матери, заболевшие коронавирусом, могут кормить детей молоком только из бутылочки

Как больной коронавирусом матери кормить ребенка грудным молоком

За последние несколько месяцев средства массовой информации распространили множество достоверной и не очень информации о коронавирусе. Медики продолжают опровергать сообщения прессы о том, что COVID-19 передается половым путем, однако тема передачи коронавируса от матери к ребенку ещё мало изучена.

Можно ли матери, заболевшей коронавирусом, кормить грудью своего ребенка рассказал педиатр Евгений Комаровский. Врачи утверждает, что в молоке инфицированных матерей не были найдены частицы COVID-19, однако кормить детей этим молоком нужно только с помощью бутылочки.

Это объясняется тем, что ребенок не должен приближаться к инфицированной матери из-за опасности заражения. Контактировать с кожей матери - категорически запрещено, поскольку коронавирус легко передается через прикосновения.

Кормление грудью разрешается только после того как мать полностью выздоровела и выждала 14-дневный период восстановления после недуга.
Теги : кормление грудью, грудное молоко, коронавирус, пандемия, Евгений Комаровский
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