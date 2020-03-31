Матери, заболевшие коронавирусом, могут кормить детей молоком только из бутылочки

Можно ли матери, заболевшей коронавирусом, кормить грудью своего ребенка рассказал педиатр Евгений Комаровский. Врачи утверждает, что в молоке инфицированных матерей не были найдены частицы COVID-19, однако кормить детей этим молоком нужно только с помощью бутылочки.Это объясняется тем, что ребенок не должен приближаться к инфицированной матери из-за опасности заражения. Контактировать с кожей матери - категорически запрещено, поскольку коронавирус легко передается через прикосновения.Кормление грудью разрешается только после того как мать полностью выздоровела и выждала 14-дневный период восстановления после недуга.