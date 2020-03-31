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Новый коронавирус опасен не только для пожилых

Для кого опасен коронавирус
Большинство людей, заболевших COVID-19, имеют легкое или умеренное течение болезни. Однако не только пожилые пациенты находятся в группе риска.

На данный момент 80% смертей приходится на людей в возрасте от 60 лет и старше. Однако доктор Майк Райан, глава чрезвычайного штаба Всемирной организации здравоохранения предостерегает от скоропалительных выводов. От отметил, что 10-15% людей младше 50 лет имеют среднюю или тяжелую степень течения болезни.

Намного большую роль играет изначальное состояние здоровья. В частности, в Китае 40% людей, помещенных в отделение интенсивной терапии, имели хронические заболевания. Чаще всего умирали лица с проблемами сердца и сосудов, диабетом или заболеваниями легких.

Учитывать при оценке рисков стоит и пол пациента. Как показывают данные, мужчины оказались к инфекции более восприимчивы. Специалисты полагают, что это может быть связано с курением.
Теги : коронавирус, COVID-19
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