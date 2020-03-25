Вес имеет значение: названа еще одна категория населения, для которой коронавирус особенно опасен
Врач-инфекционист рассказала о факторах риска COVID-19.
В большинстве случаев коронавирус протекает в легкой степени и вполне сравним с простудой. Однако для людей пожилых и хронических больных, у которых болезнь может перейти в тяжелую форму и даже привести к смерти. Все очень просто, чем ниже сопротивляемость организма, тем большую власть получает инфекция. У пожилых людей это легко может перерасти в двухстороннюю пневмонию.
Главный инфекционист региона, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ Анна Симакова дала этому простое объяснение: «Чем мы старше с вами становимся, тем у нас больше в клетках легких такого фермента как ACE 2, с помощью которого вирус прикрепляется к клеткам легких, к альвеолоцитам. И чем старше человек, тем этого фермента больше. Поэтому и чаще развиваются такие поражения легких, как пневмония».
Анна Симакова назвала и еще одну категорию населения, для которой коронавирус может быть особенно опасен, помимо страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, стенокардией, хроническими заболеваниями легких, онкобольных и диабетиков.
- И еще сюда входят лица, страдающие ожирением – здесь возраст не имеет большого значения. Ожирение в любом возрасте – это неблагоприятный фактор для течения любого инфекционного заболевания, включая коронавирусную инфекцию, - сообщила главный инфекционист Приморья.
МедикФорум писал, что итальянский врач опроверг распространенное утверждение о том, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, а для молодежи совершенно не представляет угрозы.
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