99% смертей от COVID-19 в Италии среди хронических пациентов
99% жителей Италии, которые скончались от коронавирусной инфекции за последние недели, имели какие-либо тяжелые хронические болезни. Сегодня в этой стране смертность от COVID-19 бьёт все рекорды.
Новое исследование показало, что 99% или почти все жители Италии, которые скончались из-за пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, имели какие-либо тяжелые хронические болезни. К ним, в частности, относят ХОБЛ, гипертоническую болезнь сердца, диабет второго типа, астму и другие респираторные инфекции. На сегодняшний день в Италии зарегистрировано около 37 000 заболевших и около 3 000 скончавшихся. Именно поэтому власти страны тщательно анализируют информацию о здоровье жертв коронавируса, чтобы уменьшить показатели смертности.
Но и без этого анализа науке уже известно о том, что COVID-19 вообще не трогает детей до 10 лет, смертность среди людей до 40-50 лет исчисляется десятыми долями процентов, а вот в старшей возрастной группе она максимальна. Кроме того коронавирусная инфекция особенно опасна для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, у которых организм и без того ослаблен. Это касается и пациентов с нарушениями иммунитета.
Новый анализ из Италии продемонстрировал, что 50% умерших имели три и более хронических болезней, а вторые 50% - две подобных болезни. Всего три жителя Италии, которые умерли от COVID-19, вообще не имели никаких диагностированных болезней. Впрочем, это не значит, что данных недомоганий у них не было. Вероятно, их просто не успели диагностировать. Средний возраст инфицирования в Италии составляет 63 года, а средний возраст умирающих - 80 лет. Но в Италии четверть населения старше 65, это самая старая страна Европы, поэтому здесь и отмечается подобное довольно высокая смертность, пишет Washington Examiner. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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