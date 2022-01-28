В России могут одобрить вакцину от AstraZeneca
Власти России не стремятся запрещать на своей территории использования вакцин иностранного производства. К примеру, уже в ближайшее время может быть одобрен препарат от компании AstraZeneca.
Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил в интервью ТАСС на вопрос о том, как обстоит дело с присутствием иностранных вакцин на территории нашей страны. Вопрос важен еще и потому, что в Россию приезжает множество иностранцев, которые вакцинированы иностранными препаратами, не одобренными у нас. А это значит, что им необходимо длительное время находиться на карантине. Если же учесть, что большая часть туристических поездок рассчитана на срок до 10 дней, то смысл такого путешествия теряется. И российская туристическая отрасль несёт серьёзные убытки.
Дмитрий Медведев заявил, что иностранные вакцины запрещать никто не планирует, но пока на территории России они не одобрены. Однако уже сейчас проводится третья стадия клинических испытаний вакцины от британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. По её результатам препарат может получить одобрение, как и ещё одна вакцина китайского производства. Медведев не уточнил, какая именно.
Россия настаивает на взаимном признании вакцин, когда в нашей стране признают вакцину американской компании, а в США признают нашу вакцину. Однако ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское медицинское агентство не торопятся признавать российский «Спутник V». Фармацевтические гиганты Запада не хотят, что на рынке появился мощный конкурент, хотя наши вакцина и без того одобрена уже более чем в 70 странах с населением свыше 4 млрд человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дмитрий Медведев
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Заместитель главы Совета безопасности РФ
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