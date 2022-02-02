В нынешнем году в России испытают 11 препаратов
В 2020 году в России будут испытываться 11 препаратов и вакцин, направленных на лечение и профилактику различных заболеваний. Для сравнения, в США в год проводятся сотни таких исследований.
Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, российские лаборатории в наступившем году будут испытывать 11 различного рода лекарственных препаратов и прививок. В это число входят средства от гриппа и туберкулеза. Речь идёт об исследованиях, которые будут финансироваться российским правительством, и власти уже отобрали для выделения грантов 11 проектов. В ходе этих исследований должны быть получены подтверждения высокого профиля безопасности и действенности этих лекарств, чтобы они были внедрены в современную практику.
Уровень российских лекарств на нашем фармацевтическом рынке относительно невысок. Речь идёт не о тех препаратах, которые создаются на территории нашей страны, а о тех, что были с нуля придуманы российскими учёными. Увы, довольно часто в России продвигают лекарства, которые не имеют клинически доказанной эффективности и чей эффект не подтверждён опубликованными в международных рецензируемых журналах независимыми научными исследованиями. Приятным исключением является вакцина от коронавируса «Спутник V», в отношении которой имеются многочисленные публикации в самых авторитетных зарубежных изданиях.
В целом, пандемия косвенно помогла российской фармацевтической индустрии совершить невероятный рывок. Особенно это связано с увеличением промышленных мощностей фармацевтических предприятий. К настоящему моменту в мире выпущено более 400 млн доз вакцины «Спутник V» и других препаратов для профилактики коронавируса российского производства, и подавляющее большинство из них произведено именно на территории нашей страны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Голикова
Медицина
заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018
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