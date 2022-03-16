Коронавирус снова ударил по Великобритании
Надежды жителей Туманного Альбиона на окончательное завершение пандемии пока не оправдываются. За истекшие неделю суточная заболеваемость подскочила на 77% и превысила 100 000 случаев в день.
Заболеваемость коронавирусом в Великобритании продолжает набирать обороты. Этот суточный показатель впервые более чем за месяц превысил 100 000 заражений в день, так как теперь по стране распространяется более заразной подвариант штамма Омикрон. Есть предположение о том, что по уровню заразности его можно сравнить с корью. За последние 24 часа на территории Туманного Альбиона 109 802 положительных теста на коронавирус, что на 77,4% больше, чем в прошлый вторник. В эту цифру также попали данные по Шотландии, где количество заболевших все последние дни стремительно увеличивается.
А вот уровень смертности, который является одним из самых объективных индикаторов эпидемиологической обстановки, в еженедельном исчислении сократился на 5,7% и достиг 200 человек. Вспышка заболеваемости связана с распространением подварианта штамма Омикрон, называемого в медицине ВА.2. Именно на него сейчас приходится большая часть заражений коронавирусом в Великобритании, уровень инфицирования постоянно растет после так называемого Дня освобождения, когда сняли все существующие ограничения.
Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения предупредил вчера о том, что ВА.2 на 40% более заразен, чем оригинальный штамп Омикрон. А это делает его по уровню инфицированности сопоставимым с корью - одной из самых заразных болезней, известных науке. Что до цифры госпитализаций, то она в еженедельном исчислении выросла на 12,7% и 10 марта составила 1 560 случаев. Этот показатель также увеличивается почти две недели после снятия всех ограничений 24 февраля. Сейчас в Англии уже необязательно носить маски в общественном транспорте или изолироваться в случае выявления положительного теста на ковид. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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