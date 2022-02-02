Вакцинами от коронавируса попробуют бороться с ВИЧ
Ученые начали клинические исследования вакцины от ВИЧ, которая опирается на ту же самую технологию микроРНК что и прививка против коронавируса от компании Moderna. В исследованиях принимает участие 56 американцев.
Фармацевтическая компания Moderna запустила клинические исследования вакцины от ВИЧ, которая использует ту же самую революционную технологию микроРНК, что применялась и используется до сих пор в вакцинах против коронавируса. Американский фармацевтический гигант привлёк 56 добровольцев, не имеющих ВИЧ-инфекции, для проверки этой вакцины. Исследования проводятся на базе Университета Джорджа Вашингтона, и первые инъекции там были сделаны уже в прошлом месяце.
В настоящий момент никакого лекарства для полного излечения от ВИЧ нет. Эта инфекция зарегистрирована приблизительно у 100 000 британцев, 1,2 миллиона американцев и ещё большего количества жителей России. Существуют лекарства из категории так называемой доконтактной профилактики, которые позволяют не заразиться ВИЧ при опасном сексе, но принимать их нужно ежедневно. А если бы появилась вакцина, которая после одного укола обеспечивает пожизненную защиту, то это позволило бы со временем покончить с ВИЧ-инфекцией и стереть ее с лица земли.
Moderna тестирует два различных укола, которые будут как бы давать инструкции клеткам нашего организма для производства белка, находящегос на поверхности частиц ВИЧ. Это натренирует иммунную систему на распознавание белка и выработку нейтрализующих антител, защищающих от целого ряда различных штаммов ВИЧ. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала возможности вакцин на основе микроРНК, теперь их испытают и в отношении ВИЧ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джорджа Вашингтона
Медицина
частное некоммерческое высшее учебное заведение в США. GWU начал свою деятельность в 1821 году
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