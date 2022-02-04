В России отказались от контактного карантина
Вплоть до последнего времени лица, с которыми вступал в непосредственный контакт человек с выявленным коронавирусом, должны были находиться на карантине. Вначале его сократили в два раза, а теперь и вовсе решили отменить.
Поскольку штамм Омикрон обладает беспрецедентной силой заражения, ограничиваться карантином в отношении контактных лиц бесполезно - этот штамм уже давно распространился дальше. Именно поэтому ограничения с людей из списка контактов у заболевшего COVID-19 должны быть сняты, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она полагает, что такого рода контактные ограничения более разумны при других болезнях вроде паротита или кори. Но в случае появления новой мутации коронавируса, эпидемиологическая тактика в нашей стране может снова измениться, и контактный карантин вернётся в силу.
Отметим, что штамм Омикрон обладает беспрецедентной силой инфицирования. Если заражённый Дельта-штаммом человек мог, в среднем, инфицировать до двух-трех лиц вокруг себя, то носитель Омикрона может заразить до 100 человек вокруг себя. Поэтому легко себе представить, что произойдёт в битком набитом вагоне метро или автобусе, куда зайдут несколько носителей Омикрона. В этой связи вводить контактный карантин не представляет никакого рационального смысла. Особенно на той стадии, когда количество только официально выявляемых инфекций уже приближается к 150 000 в сутки.
При этом штамм Омикрон по большей части, вызывает умеренное течение коронавируса. Чтобы это так и оставалось тем, кто не успел получить прививки или ревакцинироваться по каким-то причинам, крайне необходимо это сделать. Российские препараты обладают самым высоким доказанным эффектом в отношении защиты от нового штамма. Это связано с тем, что, например, вакцина «Спутник V» состоит из двух разных компонентов, в отличии от всех западных вакцин, которые содержат два одинаковых компонента. А это делает её гораздо более действенной в вопросе выработки иммунной реакции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Оставить комментарий