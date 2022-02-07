Антиковидные протесты угрожают спокойствию в Канаде
Протесты водителей грузовиков против введения обязательной вакцинации привели к серьезным социальным потрясениям в Канаде. Мэр Оттавы уже объявил чрезвычайное положение из-за того, что так называемый «Конвой Свободы» из водителей грузовиков полностью вышел из-под контроля, и полиции всё сложнее с этим справляться.
Мэр Оттавы Джим Ватсон объявил чрезвычайное положение для того, чтобы справиться с беспрецедентным 10-дневным нашествием на город огромного количества большегрузов. Канадская столица практически полностью парализована, на улицах постоянно находится более 7 000 участников протеста. Ватсон заявил, что демонстранты превосходит своим количеством офицеров полиции и полностью контролируют ситуацию, но не пояснил, какие меры в дальнейшем он собирается по этому поводу предпринимать. В полиции Оттавы подчеркнули, что ситуация развивается по спирали и угрожает общенациональными проблемами, поскольку протесты уже перекинулись в Торонто и Квебек.
«Конвой Свободы» являет собой движение протеста против обязательной вакцинации для водителей грузовиков, совершающих международные перевозки. Поначалу он представлял действительно конвой из этих грузовиков, которые просто ехали и издавали сигналы в знак протеста, но впоследствии трансформировался в мощнейшую организацию, организующую разного рода блокады на дорогах и манифестации, которые стали угрожать общественному здравоохранению и спокойствию правительства премьер-министра Джастина Трюдо.
Полиция Оттавы уже оттеснила протестующих и возвела свежие заграждения. Утверждается, что стражи порядка собирают данные разного плана, включая финансовую, цифровую и регистрационную информацию для того, чтобы позднее использовать её в уголовном преследовании нарушителей порядка. Большая часть дорог в канадской столице заблокирована грузовиками, и полицейские не пускают людей, которые пытаются доставить туда канистры с бензином, чтобы заправить эти автомобили заново. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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