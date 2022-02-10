Движение «Конвой свободы» добралось и до Франции
Организованное водителями большегрузных автомобилей из Канады движение протеста против обязательной вакцинации под названием «Конвой Свободы» проявило себя и во Франции. Протестующие размахивали канадскими флагами по дороге в Париж и требовали немедленно прекратить жесткие ограничения из-за коронавируса в стране.
На юге Франции в среду начались массовые протесты водителей большегрузных автомобилей, и многие заговорили о том, что до этой страны добралось движение «Конвой Свободы». Изначально оно появилось на территории Канады, и участниками этого конвоя стали водители большегрузных автомобилей, осуществляющих трансграничные перевозки между Канадой и США. От них потребовали обязательной вакцинации, против чего они запротестовали. Сейчас большегрузы полностью парализовали жизнь канадской столицы Оттавы, и полиция уже не знает, что с ними делать.
И вот теперь во Франции намечается нечто подобное. Группа водителей большегрузов организует марш на Париж с требованием немедленно покончить со всеми ограничениями из-за COVID-19. Местные водители, совершенно очевидно, воодушевлены успехами своих канадских коллег, которые уже парализовали все основные КПП на границе с США. На территории Оттавы объявлено чрезвычайное положение, и Джастин Трюдо, возглавляющий исполнительную власть в стране, раздумывает об использовании войск.
Во Франции около 200 протестующих собрались на огромной парковке в Ницце на побережье Средиземного моря. У многих заметны канадский флаги, и это прямая отсылка к движению «Конвой Свободы» в Канаде. Протестующие в Ницце заявили о марше в Париж, а оттуда они собираются держать путь в Брюссель, где расположена штаб-квартира Евросоюза. Среди прочего они требуют отказаться от законов, которые запрещают непривитым людям посещать какие-либо публичные мероприятия. Ещё совсем недавно власти большинства стран говорили о том, что вакцинация является абсолютно добровольной, и никаких санкций к отказникам применяться не будет, но теперь всё изменилось. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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