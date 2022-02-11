Австрия запретила «Конвой Свободы» вслед за Францией и Бельгией
Власти Австрии последними по времени решили запретить движение «Конвой Свободы». Чуть раньше это сделали во Франции и в Бельгии, чтобы помешать водителем большегрузных автомобилей организовывать очень затратные для экономики акции протеста.
Движение «Конвой Свободы» появилось некоторое время тому назад в Канаде, его членами являются преимущественно водители большегрузных автомобилей, совершающие трансграничные перевозки. Когда от них потребовалась обязательная вакцинация властями Канады, водители устроили протест. Они блокировали КПП на американской границе, организовали массовые блокады шоссе, парализовав движение по основным магистралям столицы Канады. Мэру Оттавы даже пришлось ввести чрезвычайное положение.
Через некоторое время движения «Конвой Свободы» распространилось и в другие страны, включая Францию, а также некоторые соседние государства Евросоюза. Теперь в нем принимают участие не только водители большегрузных автомобилей, но и простые пешеходы. Власти начали принимать решительные меры против организаторов и участников данного конвоя. Последним в списке решивших запретить движение оказалось руководство Австрии. Сегодня, как ожидалось, в Вену должны были въехать сотни большегрузных автомобилей, но полиция назвала это мероприятие незаконным и запретило.
Чуть ранее власти Франции и Бельгии также объявили эти протесты вне закона, когда конвои из грузовиков двинулись в сторону Парижа и Брюсселя, угрожая вызвать тотальной паралич на крупнейших автострадах страны. В твите австрийской полиции говорится о том, что организаторы конвоя могут вызвать недопустимые нарушения порядка по уровню шума в жилых районах Вены. Особенно это связано с тем, что участники мероприятия планировали активно использовать автомобильные гудки и мегафоны при донесении своей точки зрения до властей. Взвесив интересы протестующих и всего населения города, было принято решение запретить организацию мероприятия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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