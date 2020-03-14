Дети меньше болеют коронавирусом, но распространяют его
По неизвестным причинам у детей редко бывают тяжелые симптомы, если они инфицированы коронавирусом. У них меньше вероятность заболеть, но это не означает, что младенцы, дети и подростки не являются носителями нового коронавируса.
По состоянию на пятницу было зарегистрировано более 140 000 подтвержденных случаев в 124 странах с более чем 5000 смертельными исходами.
По оценкам экспертов, истинное количество инфекций намного выше (многие с легкими симптомами).
«Мы знаем, что дети заражаются вирусом, но, похоже, они не болеют и не умирают. Мы не знаем, сколько передают эти бессимптомные или слабо симптоматические дети. Это ключ к пониманию их роли в эпидемии», - говорит Джастин Лесслер, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.
В середине февраля 44 000 подтвержденных случаев в городе Ухань возрастная группа от 10 до 19 лет составляла один процент инфекций и одну смерть. Пациенты в возрасте до 10 лет составляли менее одного процента, о случаях смерти не сообщалось.
Гипотеза
«Мы пытаемся решить вопрос, почему среди зараженных нет лиц моложе 20 лет», - сказала Сесиль Вибуд, эпидемиолог из Международного центра Fogarty Национального института здравоохранения США.
«В первые годы жизни дети видят так много болезней, что их иммунная система настраивается и прекрасно реагирует на новые инфекции», - прокомментировала Шарон Нахман, глава отдела детских инфекционных заболеваний в детской больнице Стони Брук в штате Нью-Йорк.
Какова бы ни была причина, насколько легко дети переносят болезнь, несмотря на их относительную невосприимчивость к болезням, "имеет прямое отношение к идее закрытия школ".
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