Дети меньше болеют коронавирусом, но распространяют его

«Мы знаем, что дети заражаются вирусом, но, похоже, они не болеют и не умирают. Мы не знаем, сколько передают эти бессимптомные или слабо симптоматические дети. Это ключ к пониманию их роли в эпидемии», - говорит Джастин Лесслер, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.

Гипотеза

«Мы пытаемся решить вопрос, почему среди зараженных нет лиц моложе 20 лет», - сказала Сесиль Вибуд, эпидемиолог из Международного центра Fogarty Национального института здравоохранения США.

«В первые годы жизни дети видят так много болезней, что их иммунная система настраивается и прекрасно реагирует на новые инфекции», - прокомментировала Шарон Нахман, глава отдела детских инфекционных заболеваний в детской больнице Стони Брук в штате Нью-Йорк.