Дети с коронавирусом чаще попадают в больницу
В Америке уровень госпитализаций детей с COVID-19 вырос в 5 раз с момента пика волны, вызванной штаммом Дельта, и к моменту наступления штамма Омикрон. Но смертность среди самых юных пациентов остаётся на минимальных показателях.
Очередной отчёт Центров по контролю и профилактике заболеваний показал, что количество американских детей моложе четырех лет, госпитализированных из-за COVID-19, во время последней по времени волны вызванной штаммом Омикрон, выросло в 5 раз. Если сравнивать с теми показателями, которые наблюдались при пиковых отрезках четвёртой волны, спровоцированной Дельта-штаммом. Действительно, при Омикроне дети гораздо чаще стали болеть ковидом, чего не отмечалось ранее.
Дети в возрасте от рождения и до 6 месяцев чаще всего заражаются Омикроном. Однако здесь необходимо учитывать и некоторые другие моменты статистики, к примеру, все ли попавшие в больницы дети направлялись туда изначально с ковидом. В отчёте CDC сообщается, что лишь 85% госпитализаций юных пациентов с COVID-19 были изначально вызваны именно воздействием вируса, у остальных его находили при лечении других недугов. Но даже на самых пиковых отметках госпитализация детей всё равно происходила с намного меньшей интенсивностью, чем взрослых.
Кроме того, дети невероятно редко умирают от коронавируса или переносят его в самой тяжёлой форме. Даже на пике госпитализаций смертность остаётся низкой. Так на самом значительном подъеме волны, спровоцированной Дельта-штаммом, в США было зарегистрировано всего четыре смерти среди самых юных пациентов, а на пике Омикрон-волны - две смерти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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