Желающим похудеть нужно больше спать
Увеличения продолжительности сна на час позволяет есть в сутки на 270 калорий меньше. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго.
Если вы хотите похудеть, то постарайтесь спать на час дольше. Учёные из Чикаго выяснили, что это позволяет уменьшить употребление пищи на 270 калорий в день, как показали наблюдения с участием 80 добровольцев, имевших лишний вес. А подобное, по мнению экспертов, приведёт к среднестатистическому уменьшению веса на 4 кг за год, если данный эффект сохранится.
В свете полученных данных учёные призывают включить рекомендации о дополнительном количестве сна в протоколы лечения людей с ожирением и лишним весом. Кроме того, крайне важно ограничить контакт с разного рода электронными устройствами и экранами незадолго перед отходом ко сну для того, чтобы у людей появилось больше времени для ночного отдыха. Как полагают эксперты, нынешняя эпидемия ожирения, охватившая уже половину британцев и американцев, преимущественно объясняется увеличением потребления калорий, а не нехваткой физических нагрузок.
Предыдущие исследования показывали, что нехватка сна влияет на процессы регулирования аппетита и увеличивает риск прибавки веса. Если здоровую продолжительность сна поддерживать достаточно долгий период времени, это приведёт к клинически существенному сокращению веса со временем. Для многих людей подобное очень важно, поскольку это относительно простая стратегия, которая не требует увеличения физических нагрузок или каких-то жёстких ограничений в питании - достаточно просто спать чуть дольше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Медицина
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.
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