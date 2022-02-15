Власти Канады борются с протестами военными способами
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвиняют в том, что он использует законы военного времени для того, чтобы бороться с движением «Конвой Свободы». Более того, Трюдо даже заморозил банковские счета участников протеста, что незаконно.
Правительство использовало закон о чрезвычайном положении для того, чтобы начать жесткую борьбу с движением «Конвой Свободы», и в частности, отсечь протестующих от финансирования. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввёл в действие этот закон вчера в 12:00. Ассоциация по гражданским свободам Канады заявила, что у правительства не было права для того, чтобы воспользоваться введением чрезвычайного положения. И Трюдо, по мнению некоторых экспертов, злоупотребляет своим служебным положением.
Акт о чрезвычайном положении может водиться на территории Канады только в том случае, если наступает непосредственная угроза суверенитету, безопасности и территориальной целостности страны, но «Конвой Свободы» на это вроде бы пока не покушался. Премьер-министры провинций Альберта, Манитоба, Квебек и Саскачеван высказали негативное отношение к действиям премьер-министра страны Джастина Трюдо. Все эти региональные руководители назвали введённый в действие план очень опасным прецедентом.
Разработанный в 1988 году Акт о чрезвычайном положении разрешает федеральному правительству брать власть в свои руки на территории провинций и вводить различные специальные меры. Но как правило, это действует только в том случае, если Канада находится в состоянии войны или перед значительной террористической угрозой. В свое оправдание власти сообщают, что обнаружили не только крупные источники финансирования «Конвоя Свободы», но и множество оружия, которое переправляется его участникам. Напомним, что в этой организации участвуют водители грузовиков, которые протестуют против обязательной вакцинации для совершения трансграничных перевозок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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