Коронавирус помог вылечиться от рака
Для некоторых жертв рака заболевание коронавирусом может превратиться в разновидность лечения. Либо усугубить состояние здоровья.
60-летний мужчина с раком на терминальной третьей стадии получил совершенно неожиданные преимущества от заражения коронавирусом. Его историю болезни публикует British Journal of Haematology. Здесь сообщается, что мужчина страдал от лимфомы, которая проявляла себя злокачественными новообразованиями по всему телу. Когда несчастный заболел коронавирусом, он был снова госпитализирован. Но после выздоровления и возвращения домой мужчина неожиданно столкнулся с удивительной ремиссией.
Когда через четыре месяца он пришёл на очередное обследование, ожидая услышать от врача, сколько месяцев ему ещё осталось жить, то узнал, что все его опухоли исчезли. При этом авторы статьи подчеркивают, что у пациентов с лимфомами иногда случаются эпизоды, когда опухоли исчезают сами по себе. Но определённая реакция иммунной системы, связанная с мутациями коронавируса в организме, также могла поспособствовать очистке пациента от нежелательных раковых клеток.
Лечащие врачи этого мужчины не могут со стопроцентной уверенностью сказать, что причиной его выздоровления и спонтанной ремиссии был коронавирус. В 25% случаях такие лимфомы самоудаляются из организма, но у мужчины была очень агрессивная форма рака, при которой подобные спонтанные ремиссии встречаются гораздо реже. Пациент получал лечение в медицинском центре при Университете Рочестера. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Рочестера
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Рочестере, штат Нью-Йорк. В состав университета входят 6 школ, в том числе престижная Истменовская школа музыки
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