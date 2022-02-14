Роспотребнадзор создал инструмент для ранней диагностики ковида
Эксперты Роспотребнадзора создали детектор, который позволяет выявлять коронавирусную инфекцию на ранней стадии. Это уникальная технология, работающая даже при самых минимальных концентрациях вируса.
В Роспотребнадзоре разработали технологию, выявляющую на ранней стадии COVID-19. Она обладает исключительной чувствительностью, что выделяет её на фоне других подобных методик. По сути это набор белков, один из которых амплифицирует материал, а другие распознают специфическую последовательность генома SARS-CoV-2.
За счёт данного воздействия белков, имеющих высокую специфичность генома, система и является высокочувствительной. С её помощью можно выявлять даже очень небольшие скопления вирусных частиц вплоть до единичных копий в РНК, причём в любых биологических образцах, как рассказали в Роспотребнадзоре. По мнению создателей системы, она может быть положена в основу создания новых инструментов, которые будут диагностировать коронавирус прямо у постели человека.
Уникальность отечественной методики в том, что она не требует очень дорогостоящего и технологичного оборудования, её можно производить относительно быстро и недорого, ну а самое главное в том, что она даёт экспресс-результаты. Ныне применяющийся золотой стандарт диагностики коронавируса ПЦР-тест требует до одного дня для получения результатов, а в некоторых случаях даже несколько дней, если лаборатории слишком загружены. Между тем некоторых пациентов из группы риска с коронавирусом нужно госпитализировать или переводить на специализированную терапию как можно раньше, чтобы не допустить перетекания ковида в тяжелую форму. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Медицина
Ведущее научно-исследовательское учреждение по проблемам биобезопасности, эпидемиологии и инфекционных заболеваний
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